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Сегодня, 09:31

«Факел» был готов арендовать защитника «Спартака» Маслова, игрок отказался от этого варианта

Алина Савинова
Футболист «Спартака» Павел Маслов.
Павел Маслов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Факел» был готов взять в аренду защитника «Спартака» Павла Маслова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летний футболист принял решение отказаться от перехода.

Ранее защитник не попал в заявку московской команды на матч 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (4:1). В этом сезоне он еще не провел ни одну игру за красно-белых.

Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года. Всего на его счету 66 матчей в составе московского клуба, в которых он отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 6 туров. «Факел» расположился на 14-й строчке (4 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/fakel-byl-gotov-arendovat-zashitnika-spartaka-maslova-futbolist-otkazalsya-ot-etogo-varianta-278811/
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2.09 20:00
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 - : -
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 - : -
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