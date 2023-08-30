«Факел» был готов арендовать защитника «Спартака» Маслова, игрок отказался от этого варианта

«Факел» был готов взять в аренду защитника «Спартака» Павла Маслова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летний футболист принял решение отказаться от перехода.

Ранее защитник не попал в заявку московской команды на матч 3-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (4:1). В этом сезоне он еще не провел ни одну игру за красно-белых.

Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года. Всего на его счету 66 матчей в составе московского клуба, в которых он отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 6 туров. «Факел» расположился на 14-й строчке (4 очка).