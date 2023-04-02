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Сегодня, 18:30

ЦСКА победил «Факел» на выезде и поднялся на четвертое место в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА обыграл «Факел» на выезде в матче 21-го тура чемпионата России — 2:0.

У армейцев отличились Федор Чалов (с пенальти) и Иван Обляков.

ЦСКА с 38 очками опередил «Динамо» (35 очков) и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-синих от идущего третьим «Спартака» теперь составляет 3 очка. «Факел» занимает 14-ю строчку с 17 очками.

В следующем, 22-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле «Химки» (9 апреля), а «Факел» встретится на выезде с «Торпедо» (8 апреля).

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:2
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
20
104
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