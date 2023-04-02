ЦСКА победил «Факел» на выезде и поднялся на четвертое место в РПЛ

ЦСКА обыграл «Факел» на выезде в матче 21-го тура чемпионата России — 2:0.

У армейцев отличились Федор Чалов (с пенальти) и Иван Обляков.

ЦСКА с 38 очками опередил «Динамо» (35 очков) и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-синих от идущего третьим «Спартака» теперь составляет 3 очка. «Факел» занимает 14-ю строчку с 17 очками.

В следующем, 22-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле «Химки» (9 апреля), а «Факел» встретится на выезде с «Торпедо» (8 апреля).