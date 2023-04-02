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Сегодня, 16:54

«Факел» — ЦСКА: Чалов открыл счет с пенальти

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 21-го тура РПЛ против «Факела» — 1:0.

Форвард реализовал пенальти на 21-й минуте встречи. 11-метровый был назначен после вмешательства ВАР и просмотра главным арбитром Павлом Кукуяном повтора эпизода с фолом полузащитника воронежцев Ираклия Квеквескири на хавбеке армейцев Иване Облякове в своей штрафной.

Федор Чалов забил 13-й гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Форвард занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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