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«Факел» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Факел» и ЦСКА встретятся в 18-м туре РПЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Матч 18-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 декабря, на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру РПЛ покажут на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка — в 16.20.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. Ключевые события и результат игры «Факел» — ЦСКА изучайте также в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
ЦСКА

В предыдущем туре «Факел» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0), а ЦСКА — с «Рубином» (2:2). Встреча соперников в Москве в первом круге прошла 26 октября и завершилась вничью (0:0).

КХЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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