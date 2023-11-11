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Сегодня, 15:55

«Факел» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу на 90+3-й минуте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
«Факел» — ЦСКА.
Фото ФК «Факел»
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«Факел» сыграл вничью с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

На 10-й минуте форвард армейцев Виктор Давила открыл счет, забив ударом в дальнюю от себя девятку. На 90+3-й минуте защитник воронежцев Сергей Божин спас свою команду от поражения, отличившись после подачи в штрафную красно-синих.

ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Факел» идет на десятой строчке с 19 очками.

В следующем туре армейцы сыграют на своем поле с «Динамо» (25 ноября), а «Факел» встретится с «Рубином» на выезде (26 ноября).

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
14
73
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