«Факел» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу на 90+3-й минуте

«Факел» сыграл вничью с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.

На 10-й минуте форвард армейцев Виктор Давила открыл счет, забив ударом в дальнюю от себя девятку. На 90+3-й минуте защитник воронежцев Сергей Божин спас свою команду от поражения, отличившись после подачи в штрафную красно-синих.

ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Факел» идет на десятой строчке с 19 очками.

В следующем туре армейцы сыграют на своем поле с «Динамо» (25 ноября), а «Факел» встретится с «Рубином» на выезде (26 ноября).