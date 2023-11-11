«Факел» ушел от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу на 90+3-й минуте

Сегодня, 15:55
«Факел» сыграл вничью с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ — 1:1.
На 10-й минуте форвард армейцев Виктор Давила открыл счет, забив ударом в дальнюю от себя девятку. На 90+3-й минуте защитник воронежцев Сергей Божин спас свою команду от поражения, отличившись после подачи в штрафную красно-синих.
ЦСКА опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Факел» идет на десятой строчке с 19 очками.
В следующем туре армейцы сыграют на своем поле с «Динамо» (25 ноября), а «Факел» встретится с «Рубином» на выезде (26 ноября).