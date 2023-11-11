«Факел» сыграет с ЦСКА в рамках 15-го тура российской премьер-лиги 11 ноября, в субботу. Матч пройдет на «Центральном стадионе» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию в перекличке. Ключевые события противостояния «Факел» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Команда Владимира Федотова набрала 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Воронежцы располагаются на 10-й строчке, в их активе — 18 баллов.

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