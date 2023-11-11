Сегодня, 12:49
Стали известны составы «Факела» и ЦСКА на матч 15-го тура РПЛ.
«Факел»: Беленов, Суслов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.
Запасные: Гудиев, Калинин, Яколиш, Мендель, Багамаев, Моцпан, Селе, Долгов, Максимов, Ивахнов.
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Зделар, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Давила, Чалов.
Запасные: Тороп, Рядно, Лукин, Агапов, Ермаков, Кисляк.
Игроки московской команды Антон Заболотный и Мойзес пропускают матч из-за перебора желтых карточек.
Матч пройдет в Воронеже и начнется в 14:00 мск.