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РПЛ

Сегодня, 12:49

«Факел» — ЦСКА: Марков и Чалов выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Факела» и ЦСКА на матч 15-го тура РПЛ.

«Факел»: Беленов, Суслов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Калинин, Яколиш, Мендель, Багамаев, Моцпан, Селе, Долгов, Максимов, Ивахнов.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Зделар, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Давила, Чалов.

Запасные: Тороп, Рядно, Лукин, Агапов, Ермаков, Кисляк.

Игроки московской команды Антон Заболотный и Мойзес пропускают матч из-за перебора желтых карточек.

Матч пройдет в Воронеже и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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