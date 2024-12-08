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Сегодня, 15:23

«Факел» — ЦСКА: Акинфеев в запасе на матч 18-го тура РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Факел» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России-2024/25.

Впервые в этом сезоне РПЛ в старте армецев нет вратаря Игоря Акинфеева. Вместо него выйдет Владислав Тороп.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Дзион, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Симонов, Моцпан, Багателия, Гиоргобиани.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Лукин, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Гайич, Яковлев, Шуманский, Койта

Матч пройдет на стадионе «Факел». Начало — в 16:30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
ЦСКА

5
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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