Сегодня, 15:23
«Факел» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России-2024/25.
Впервые в этом сезоне РПЛ в старте армецев нет вратаря Игоря Акинфеева. Вместо него выйдет Владислав Тороп.
«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.
Запасные: Беленов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Дзион, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Симонов, Моцпан, Багателия, Гиоргобиани.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.
Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Лукин, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Гайич, Яковлев, Шуманский, Койта
Матч пройдет на стадионе «Факел». Начало — в 16:30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.