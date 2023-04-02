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Сегодня, 15:23

«Факел» — ЦСКА: стартовые составы. Свинов и Заболотный выйдут с первых минут

Федор Чалов, Антон Заболотный и Виллиан Роша.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Факела» и ЦСКА на матч 21-го тура РПЛ, сообщается на официальном сайте РПЛ 2 апреля. Встреча пройдет сегодня в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 16.30 мск.

Стартовый состав «Факела»: Свинов — Калинин, Черов, Морозов, Квеквескири — Альшин, Якимов, Рабей, Брахими — Аппаев, Марков.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Магаль, Акбашев, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Мойзес, Агапов, В. Роша, Гайич — Зделар, Мендес, Обляков, Зайнутдинов — Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Щенников, Лукин, Носков, Кучаев, Мухин, Ермаков, Арбузов, Карраскаль.

«Факел» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — пятый с 35 баллами.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
ЦСКА
Источник: https://premierliga.ru/match/match_15399.html
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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