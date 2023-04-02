«Факел» — ЦСКА: стартовые составы. Свинов и Заболотный выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Факела» и ЦСКА на матч 21-го тура РПЛ, сообщается на официальном сайте РПЛ 2 апреля. Встреча пройдет сегодня в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 16.30 мск.

Стартовый состав «Факела»: Свинов — Калинин, Черов, Морозов, Квеквескири — Альшин, Якимов, Рабей, Брахими — Аппаев, Марков.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Магаль, Акбашев, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Мойзес, Агапов, В. Роша, Гайич — Зделар, Мендес, Обляков, Зайнутдинов — Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Щенников, Лукин, Носков, Кучаев, Мухин, Ермаков, Арбузов, Карраскаль.

«Факел» с 17 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — пятый с 35 баллами.