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Сегодня, 14:00

«Факел» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Матч Премьер» покажет в прямом эфире игру «Факел» — ЦСКА 11 ноября в 13.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев.
Федор Чалов, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев (слева направо).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Факел» на своем поле Центрального стадиона профсоюзов в городе Воронеж сыграет против московского ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ 11 ноября. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте в матч-центре онлайн-трансляцию самых интересных событий матча «Факел» — ЦСКА.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию противостояния «Факел» — ЦСКА. Прямой эфир начнется в 13.55 мск.

Команда тренера Владимира Федотова набрала 24 очка за 14 туров, располагаясь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Коллектив Сергея Ташуева занимает 10-е место с 18 баллами.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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