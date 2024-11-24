«Факел» — «Динамо»: бело-голубые выигрывают после первого тайма

Московское «Динамо» после первого тайма на выезде обыгрывает «Факел» в матче 16-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте ударом из-за штрафной забил хавбек бело-голубых Даниил Фомин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Динамо».