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Сегодня, 13:00

«Факел» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо» в РПЛ 6 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Факел» примет махачкалинское «Динамо» в 11-м туре РПЛ в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Факел» — «Динамо» Махачкала можно смотреть на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 13.50, за 10 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Факел» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо Мх

В 10 турах РПЛ воронежцы набрали 6 очков и занимали 15-е место, махачкалинцы — с 12 очками шли 12-ми.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)

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