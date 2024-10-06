«Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо» в РПЛ 6 октября

«Факел» примет махачкалинское «Динамо» в 11-м туре РПЛ в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры «Факел» — «Динамо» Махачкала можно смотреть на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 13.50, за 10 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Факел» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре нашего сайта.

В 10 турах РПЛ воронежцы набрали 6 очков и занимали 15-е место, махачкалинцы — с 12 очками шли 12-ми.