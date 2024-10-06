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Сегодня, 06:00

«Факел» — «Динамо» Махачкала: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ

«Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо» в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Факел» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо Мх

В 10 турах чемпионата России «Факел» набрал 6 очков, махачкалинское «Динамо» — 10. В предыдущем туре премьер-лиги воронежцы сыграли вничью с «Рубином» (0:0), а бело-голубые уступили одноклубникам из московского «Динамо» (0:1).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)

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