«Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо» в чемпионате России

«Факел» сыграет с махачкалинским «Динамо» в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Факел» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В 10 турах чемпионата России «Факел» набрал 6 очков, махачкалинское «Динамо» — 10. В предыдущем туре премьер-лиги воронежцы сыграли вничью с «Рубином» (0:0), а бело-голубые уступили одноклубникам из московского «Динамо» (0:1).