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Сегодня, 13:17

«Факел» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Браими, Мертенс, Марков, Ильин.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Мастерной, Сенхаджи, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Гиоргобиани, Каштанов.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сандрачук, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

Запасные: Магомедов, Кирш, Ковачевич, Зинович, Сундуков, Мрезиге, Хоссейнеджад, Серверов, Магомедов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)

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