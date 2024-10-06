«Факел» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Браими, Мертенс, Марков, Ильин.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Мастерной, Сенхаджи, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Гиоргобиани, Каштанов.

«Динамо»: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Юсупов, Глушков, Сандрачук, Агаларов, Касинтура, Гаджиев.

Запасные: Магомедов, Кирш, Ковачевич, Зинович, Сундуков, Мрезиге, Хоссейнеджад, Серверов, Магомедов.