«Динамо» на последних секундах упустило победу над «Факелом»

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Факелом» в матче 16-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 26-й минуте ударом из-за штрафной открыл хавбек бело-голубых Даниил Фомин. Воронежцы сумели отыграться на последних секундах — на 90+9-й минуте забил Николай Гиоргобиани.

«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые 2 декабря на выезде сыграют с «Ахматом». Перед этим команда Марцела Лички 28 ноября в гостях встретится с «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.

«Факел» 1 декабря отправится в гости к махачкалинскому «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ.