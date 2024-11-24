«Факел» примет «Динамо» в рамках 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 24 ноября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 15-ти туров премьер-лиги воронежский клуб набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички с 30-ю баллами идет на пятой строчке чемпионата.

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