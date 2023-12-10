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Сегодня, 13:00

«Факел» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» встретится с «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Федор Смолов (ФК «Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Факел» встретится с «Динамо» в рамках 18-го тура чемпионата России 10 декабря, в воскресенье. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Воронежский клуб с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Бело-голубые располагаются на 3-й строчке, в их активе — 31 балл.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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