«Факел» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

Сегодня, 15:20
Стали известны составы «Факела» и «Динамо» на матч 16-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30 мск.
«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.
Запасные: Беленов, Брызгалов, Юрганов, Мастерной, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Багателия, Гиоргобиани, Васин.
«Динамо»: Лещук, Даса, Кутицкий, Маричаль, Фернандес, Лаксальт, Чавес, Гладышев, Фомин, Артур Гомес, Маухуб.
Запасные: Расулов, Кудравец, Скопинцев, Бессмертный, Ибрагимов, Макаров, Александров, Окишор, Карраскаль, Грулев, Тюкавин.
Игроки «Динамо» Николя Нгамале, Фабиан Бальбуэна и Лука Гагнидзе остались в Москве для подготовки к следующему матчу. Андрей Лунев, Милан Майсторович и Бителло продолжают восстановление.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Динамо».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)