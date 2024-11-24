«Факел» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны составы «Факела» и «Динамо» на матч 16-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 16:30 мск.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Юрганов, Мастерной, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Багателия, Гиоргобиани, Васин.

«Динамо»: Лещук, Даса, Кутицкий, Маричаль, Фернандес, Лаксальт, Чавес, Гладышев, Фомин, Артур Гомес, Маухуб.

Запасные: Расулов, Кудравец, Скопинцев, Бессмертный, Ибрагимов, Макаров, Александров, Окишор, Карраскаль, Грулев, Тюкавин.

Игроки «Динамо» Николя Нгамале, Фабиан Бальбуэна и Лука Гагнидзе остались в Москве для подготовки к следующему матчу. Андрей Лунев, Милан Майсторович и Бителло продолжают восстановление.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Динамо».