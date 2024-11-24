Судейство
Сегодня, 18:25
На 49-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» судья Артем Чистяков ошибочно не вынес второе предупреждение Максу Дзиову за демонстративное несогласие с решением арбитра и не удалил воронежца. Рефери помчался к футболисту, но ограничился устным внушением.
А вот в другой игре тура, между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (2:1), судья Павел Шадыханов не пожалел Игоря Дмитриева и за такой же проступок, связанный с чересчур эмоциональным проявлением недовольства арбитром, правильно показал самарцу желтую карточку.
Дзиову в этом чемпионате везет. На 51-й минуте матча 6-го тура «Факел» — «Оренбург» (1:0) при счете 0:0 судья Иван Абросимов, дебютировавший в РПЛ, тоже не вынес ему второе предупреждение и не удалил. Воронежец угодил локтем в лицо Максиму Сидорову, что стало основанием для применения дисциплинарной санкции. Но арбитр даже не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)