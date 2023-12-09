«Факел» сыграет с «Динамо» в чемпионате России по футболу 9 декабря

«Факел» на своем поле сыграет с «Динамо» в матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Команда из Воронежа набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички с 31 баллами располагаются на 3-й строчке.

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