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Сегодня, 14:00

«Факел» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» сыграет с «Динамо» в чемпионате России по футболу 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Скопинцев, ФК «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Факел» на своем поле сыграет с «Динамо» в матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в субботу, 9 декабря. Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Команда из Воронежа набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички с 31 баллами располагаются на 3-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Марцел Личка
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