«Факел» договорился с молдавским клубом «Бэлць» о переходе полузащитника Моцпана

«Факел» достиг договоренности с молдавским клубом «Бэлць» о переходе центрального полузащитника Никиты Моцпана.

22-летний футбол родился в городе Бельцы (Молдова), является воспитанником местного футбольного клуба. В 16 лет он переехал в Казань и на протяжении двух лет находился в система «Рубина».

Затем Моцпан вернулся в клуб «Бэлць», за который выступал в чемпионате Молдовы. В 2022 году полузащитник выступал за «Хапоэль» (Хайфа) на правах аренды, после чего вернулся в родной клуб, с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу».

Моцпан вызывался в молодежную сборную Молдовы, а с прошлого года играет в главной национальной команде страны. Он отыграл 10 матчей за сборную и забил два мяча. Имеет также российское гражданство.