«Факел» договорился с Ташуевым о контракте до конца сезона

«Факел» и Сергей Ташуев договорились о назначении 64-летнего специалиста главным тренером команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 6 сентября Ташуев встречался с представителем «Факела» в Москве. Он изначально был кандидатом номер один для руководства воронежского клуба, сперва отказался от предложения, но затем изменил решение.

Отмечается, что контракт со специалистом будет рассчитан до конца сезона с опцией продления. Вместе с тренером в клуб придут два помощника, которые работали с ним в «Ахмате».

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года, специалист был отправлен в отставку 15 августа.

Во вторник, 5 сентября «Факел» объявил об увольнении Вадима Евсеева, который тренировал команду с мая 2023 года. После 7 туров чемпионата России-2023/24 воронежцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице с 4 очками.