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Сегодня, 16:38

«Факел» — «Енисей»: составы команд на ответный переходный матч РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Факела» и «Енисея» на ответный переходный матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Якимов, Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Марков.

Запасные: Городовой, Смирнов, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Рабеи, Брызгалов, Мендель, Черняков, Максимов, Гогнадзе.

«Енисей»: Ставер, Кичин, Стежко, Феррейра, Марков, Иванов, Раздорских, Канаплин, Ушатов, Глушков, Окладников.

Запасные: Ярусов, Комков, Ивакин, Кахидзе, Рукас, Самойлов, Ломакин, Масловский, Бардыбахин, Гыстаров, Луташев.

Счет после первой игры 1:0 в пользу «Факела». Ответный матч пройдет сегодня в Воронеже и начнется в 17:30 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
10 июн, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Енисей

ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
0
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