Сегодня, 16:38
Стали известны составы «Факела» и «Енисея» на ответный переходный матч за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.
«Факел»: Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Якимов, Квеквескири, Акбашев, Аппаев, Марков.
Запасные: Городовой, Смирнов, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Рабеи, Брызгалов, Мендель, Черняков, Максимов, Гогнадзе.
«Енисей»: Ставер, Кичин, Стежко, Феррейра, Марков, Иванов, Раздорских, Канаплин, Ушатов, Глушков, Окладников.
Запасные: Ярусов, Комков, Ивакин, Кахидзе, Рукас, Самойлов, Ломакин, Масловский, Бардыбахин, Гыстаров, Луташев.
Счет после первой игры 1:0 в пользу «Факела». Ответный матч пройдет сегодня в Воронеже и начнется в 17:30 мск.