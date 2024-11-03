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Сегодня, 16:00

«Факел» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» сыграет с «Химками» в чемпионате России 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Георгий Джикия, игрок ФК «Химки».
Фото ФК «Химки»
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«Факел» встретится с «Химками» в 14-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 3 ноября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Химки» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги воронежский клуб набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда из Химок с 11-ю баллами идет на 13-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Химки

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