«Факел» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ

3 марта в Воронеже «Факел» на своем поле примет «Химки» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Центральный стадионе профсоюзов», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Химки». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Факел» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е с 12 баллами.

15 октября 2022-го «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата России.