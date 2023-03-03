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Сегодня, 17:00

«Факел» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Игорь Калинин и Александр Руденко (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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3 марта в Воронеже «Факел» на своем поле примет «Химки» в матче 18-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Центральный стадионе профсоюзов», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Химки». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Факел» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» — 15-е с 12 баллами.

15 октября 2022-го «Химки» сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
03 мар, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
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