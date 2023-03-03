Сегодня, 18:25
«Факел» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.
«Факел»: Городовой, Калинин, Морозов, Суслов, Черов, Магаль, Квеквескири, Рабеи, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.
Запасные: Свинов, Смирнов, Мастерной, Максимов, Брахими, Ивахнов, Черняков, Брызгалов, Альшин, Мендель.
«Химки»: Гудиев, Голубович, Идову, Антич, Гильерме, Хубулов, Бикел, Тассано, Андраде, Мирзов, Магомедов.
Запасные: Митрюшкин, Садыгов, Долгов, Кобесов, Главчич, Скворцов, Мелентиевич, Каргинов, Дибиров, Гбане, Лысцов, Дулаев.
Матч «Факел» — «Химки» пройдет сегодня, 3 марта. Начало встречи — 19.00 мск.