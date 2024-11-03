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Судейство

Сегодня, 18:08

«Факел» — «Химки»: судья Егоров снова не согласился с ВАР. Гол гостей засчитан

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игровой эпизод в матче «Факел» — «Химки».
Фото Скриншот трансляции
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На 4-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» судья Егор Егоров засчитал гол гостей и позднее, несмотря на вмешательство видеоарбитра (ВАР), оставил свое решение в силе.

Фото Скриншот трансляции

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Ян Бобровский, проведя свою проверку, обратили внимание судьи на позицию Антона Заболотного, в момент удара по воротам оказавшегося за линией офсайда и рядом с вратарем Виталием Гудиевым. Егорову предложили посмотреть видеоповтор на мониторе у поля. Судья очень долго изучал его и в итоге не стал отменять гол «Химок».

Фото Скриншот трансляции

Получается, он не считает, что Заболотный мешал Гудиеву и влиял на его действия. Есть вероятность, что это решение Егорова будет впоследствии оспорено «Факелом».

Это 46-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 43 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно сохранялось.

Фото Скриншот трансляции

Егоров уже дважды не согласился с видеоассистентами и оставил вердикт в силе. Впервые он так поступил в конце матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Рубин» (1:2), когда казанец Мирлинд Даку забил победный гол, который был в итоге засчитан спустя почти восемь минут. В той игре нижегородец не прислушался к мнению более опытных Василия Казарцева (ВАР) и Евгения Турбина (АВАР) и не зафиксировал офсайд у Игора Вуячича.

ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки

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