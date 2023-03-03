«Факел» — «Химки»: судья не назначил пенальти в пользу воронежцев и не вынес им три предупреждения

На 18-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» арбитр Артем Чистяков отреагировал на действия воронежца Кирилла Суслова и правильно наказал его 11-метровым. Защитник пытался сыграть в мяч, но в итоге попал по ноге выскочившему перед ним Владимиру Хубулову.

Скриншот из трансляции

Выполнявший пенальти Резиуан Мирзов забыл правила. Он нанес удар, мяч попал в штангу и, не коснувшись никого из игроков, отскочил к Мирзову. Тот добил его в воротам. Такой гол по правилам не засчитывается.

При этом рефери не прибег к такому же наказанию на 8-й минуте, когда в противоположной штрафной площади защитник подмосковной команды Лео Андраде корпусом и рукой толкнул в спину соперника — Хызыра Аппаева, который готовился принять мяч. Чистякову следовало назначить пенальти.

Скриншот из трансляции

Скриншот из трансляции

Бросилось в глаза большое число фолов игроков «Факела», за которые арбитр ошибочно не вынес предупреждения: на 1-й минуте (за удар соперника рукой в лицо), на 11-й (за срыв перспективной атаки) и на 28-й (еще один удар соперника рукой в лицо).