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Судейство

Сегодня, 21:17

«Факел» — «Химки»: в пользу воронежцев не назначены два пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод в матче «Факел» — «Химки».
Фото Скриншот трансляции
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На 73-й минуте матча 18-го тура «Факел» — «Химки» арбитр Артем Чистяков во второй раз ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде игрок подмосковной команды Петар Голубович попал рукой Хызыру Аппаеву в лицо и ткнул ему пальцами в глаз. В результате защитник выиграл борьбу за мяч.

Судья фол не зафиксировал, а ВАР Антон Фролов в его действия не вмешался.

Еще один пенальти не был назначен на 8-й минуте, когда в штрафной площади защитник «Химок» Лео Андраде корпусом и рукой толкнул в спину Аппаева, который готовился принять мяч.

Арбитр Артем Чистяков. «Факел» — «Химки»: судья не назначил пенальти в пользу воронежцев и не вынес им три предупреждения

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
Артем Чистяков
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