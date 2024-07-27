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Сегодня, 19:07

«Факел» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ

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В субботу, 27 июля, в Воронеже пройдет матч 2-го тура РПЛ между местным «Факелом» и тольяттинским «Акроном». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча двух команд начнется в 20:00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Квеквескири, Селе, Марков, Аппаев, Гиоргобиани.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Грибов.

На старте сезона воронежцы уступили в гостях «Динамо» (1:3), а «Акрон» проиграл на выезде «Локомотиву» (2:3).

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
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