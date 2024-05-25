«Факел» и «Оренбург» сохранили места в РПЛ на следующий сезон

В субботу, 25 мая, завершился заключительный тур РПЛ сезона-2023/24, по итогам которого «Факел» и «Оренбург» сохранили прописку в высшем дивизионе страны.

В 30-м туре «Факел» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Воронежская команда набрала 32 очка и финишировала на 11-й позиции в чемпионате России.

В другом матче дня «Оренбург» дома сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Оренбуржцы с 31 баллом заняли 12-е место в турнирной таблице, оторвавшись на 1 очко от «Пари НН» и «Урала», которым предстоит сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.