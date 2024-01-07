«Факел»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Факела» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

Из отпуска игроки воронежского клуба выйдут 9 января, команда соберется в Москве, где проведет первую тренировку. 12 января воронежский клуб отправится на сборы в Белек (Турция). Здесь пройдут все три учебно-тренировочных сбора: первый с 12 по 25 января, второй с 29 января по 12 февраля и третий с 16 по 25 февраля. За этот период запланированы 13 контрольных встреч.

15 января, понедельник

«Факел» — «Сабаил» (Азербайджан)

19 января, пятница

«Факел» — «Насаф» (Узбекистан)

24 января, среда

«Факел» — «Копер» (Словения)

«Факел» — молодежная сборная Южной Кореи

31 января, среда

«Факел» — «Балтика»

5 февраля, понедельник

«Факел» — «КАМАЗ»

«Факел» — ЦСКА

10 февраля, суббота

«Факел» — «Волгарь»

«Факел» — «Ордабасы» (Казахстан)

18 февраля, воскресенье

«Факел» — «СКА-Хабаровск»

«Факел» — «Динамо» (Махачкала)

23 февраля, пятница

«Факел» — «Сочи»

Соперник на игру 24 февраля пока не определен.

По итогам 18 туров премьер-лиги «Факел» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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