«Факел»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Сегодня, 13:00
Футболисты и тренерский штаб «Факела» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором сыграли вничью с «Динамо» (1:1).
Из отпуска игроки воронежского клуба выйдут 9 января, команда соберется в Москве, где проведет первую тренировку. 12 января воронежский клуб отправится на сборы в Белек (Турция). Здесь пройдут все три учебно-тренировочных сбора: первый с 12 по 25 января, второй с 29 января по 12 февраля и третий с 16 по 25 февраля. За этот период запланированы 13 контрольных встреч.
«Факел» — «Сабаил» (Азербайджан)
«Факел» — «Насаф» (Узбекистан)
«Факел» — «Копер» (Словения)
«Факел» — молодежная сборная Южной Кореи
«Факел» — «Балтика»
«Факел» — «КАМАЗ»
«Факел» — ЦСКА
«Факел» — «Волгарь»
«Факел» — «Ордабасы» (Казахстан)
«Факел» — «СКА-Хабаровск»
«Факел» — «Динамо» (Махачкала)
«Факел» — «Сочи»
Соперник на игру 24 февраля пока не определен.
По итогам 18 туров премьер-лиги «Факел» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.
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