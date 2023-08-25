«Факел» — «Краснодар»: Кордоба не реализовал пенальти и промахнулся по пустым воротам

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не смог реализовать пенальти в матче 6-го тура РПЛ с «Факелом» — 0:0.

На 13-й минуте в ворота воронежцев был назначен пенальти. Кордоба попал в штангу. После этого мяч отскочил обратно к форварду, но тот не смог забить в пустые ворота.