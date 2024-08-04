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Сегодня, 19:33

«Факел» и «Краснодар» сыграли вничью

Виктория Кравченко
Игроки «Краснодара» и «Факела».
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на выезда не смог обыграть «Факел» в матче 3-го тура РПЛ — 0:0.

В первом тайме команды голов не забили. Во втором тайме видеопомощник рефери (ВАР) Сергей Карасев усомнился в решениях главного арбитра Алексея Сухого, после чего были отменены голы хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна и полузащитника хозяев Дилана Мертенса.

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 11-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 14-м.

10 августа «быки» сыграют с ЦСКА в 4-м туре РПЛ, «Факел» 11-го встретится с «Крыльями Советов».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Краснодар

ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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65
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