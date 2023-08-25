«Факел» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 25 августа

В пятницу, 25 августа, в Воронеже «Факел» примет московский ЦСКА в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Факел» — «Краснодар» покажут на телеканале «Матч Премьер». Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Текстовую онлайн-трансляцию проведет «СЭ».

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Полный календарь и результаты игр «Факел» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием матчей, итогами и статистикой «Краснодар» в текущем сезоне также следите на сайте «СЭ».