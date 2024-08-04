«Факел» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го тура РПЛ в воскресенье, 4 августа. Встреча пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Краснодар» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

На старте сезона РПЛ-2024/25 «Факел» проиграл московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2). В активе команды из Воронежа пока нет набранных очков. «Краснодар» в первых двух турах сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0) и набрал 2 балла.

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