Сегодня, 15:21
«Факел» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 16-го тура чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Магаль, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.
Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Черов, Мастерной, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов, Гонгадзе.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Кривцов, Баньяц, Пина, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Якимов, Мацукатов, Апеков, Попов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования