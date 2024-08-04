Сегодня, 16:23
Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.
Матч пройдет в Воронеже. Начало — в 17.30 по московскому времени.
«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Ильин.
Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Мертенс, Аппаев, Гиоргобиани.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Козлов, Кастаньо, Кордоба, Виктор Са.
Запасные: Дюпин, Эктов, Кайо, Газинский, Кривцов, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид