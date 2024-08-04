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Сегодня, 16:23

«Факел» — «Краснодар»: Кордоба сыграет с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.

Матч пройдет в Воронеже. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Божин, Мастерной, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Ильин.

Запасные: Гудиев, Брызгалов, Юрганов, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия, Мертенс, Аппаев, Гиоргобиани.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Козлов, Кастаньо, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Эктов, Кайо, Газинский, Кривцов, Батчи, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Краснодар
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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