«Факел» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ

«Факел» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Аппаев, Максимов.

Запасные: Беленов, Доровских, Брызгалов, Суслов, Калинин, Яколиш, Якимов, Багамаев, Ивлев, Марков, Долгов, Ивахнов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Арутюнян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Сафронов, Петров, Эктов, Оласа, Тормена, Ахметов, Баньяц, Кевин Пина, Кокшаров, Олусегун, Дэвид.