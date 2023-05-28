«Факел» обыграл «Крылья Советов» и покинул зону стыковых матчей

«Факел» обыграл «Крылья Советов» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла в Воронеже.

Счет открыл полузащитник воронежцев Андрей Мендель на 12-й минуте встречи. На 57-й минуте хавбек Роман Акбашев удвоил преимущество «Факела». На 75-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов отыграл один мяч.

«Факел» с 30 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ и покинул зону стыковых матчей. «Крылья Советов» опустились на 13-ю строчку — 29 очков.

В заключительном туре «Факел» сыграет с «Зенитом», а «Крылья Советов» встретятся со «Спартаком». Оба матча пройдут 3 июня и начнутся в 17.00 мск.