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Сегодня, 18:28

«Факел» обыграл «Крылья Советов» и покинул зону стыковых матчей

Мария Гусева
Футболисты «Факела».
Фото ФК «Факел»
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«Факел» обыграл «Крылья Советов» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла в Воронеже.

Счет открыл полузащитник воронежцев Андрей Мендель на 12-й минуте встречи. На 57-й минуте хавбек Роман Акбашев удвоил преимущество «Факела». На 75-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов отыграл один мяч.

«Факел» с 30 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ и покинул зону стыковых матчей. «Крылья Советов» опустились на 13-ю строчку — 29 очков.

В заключительном туре «Факел» сыграет с «Зенитом», а «Крылья Советов» встретятся со «Спартаком». Оба матча пройдут 3 июня и начнутся в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:1
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
5
94
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