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Сегодня, 15:15

«Факел» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Игроки «Факела» во время матча.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Факел» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью (1:1). Также «Факел» и «Крылья» провели две игры в рамках групповой стадии Кубка России. Там самарцы дважды победили соперника с одинаковым счетом 1:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Факел» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Крылья Советов

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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