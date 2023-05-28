«Факел» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Факел» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью (1:1). Также «Факел» и «Крылья» провели две игры в рамках групповой стадии Кубка России. Там самарцы дважды победили соперника с одинаковым счетом 1:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Факел» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».