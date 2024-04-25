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Сегодня, 17:00

«Факел» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Факел» примет «Крылья Советов» в игре 21 тура РПЛ 25 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.
Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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25 апреля «Факел» дома в Воронеже сыграет против «Крыльев Советов» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на поле Центрального стадиона профсоюзов начнется в 18.15 мск.

Смотреть видеотрансляцию игры «Факел» — «Крылья Советов» можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер» в прямом эфире. Начало — в 18.05 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» каждый желающий может следить за ключевыми событиями (голы, желтые карточки, замены) противостояния «Факел» — «Крылья».

«Факел» под руководством Сергея Ташуева набрал 26 баллов и располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с главным тренером Игорем Осинькиным находится на седьмой строчке с 36 очками.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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