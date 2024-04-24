«Факел» и «Крылья Советов» сыграют 25 апреля в 21 туре РПЛ

«Факел» дома в Воронеже 25 апреля встретится с «Крыльями Советов» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 18.15 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» в 18.05 мск начнется прямая видеотрансляция противостояния «Факел» — «Крылья Советов». Следить за ключевыми событиями встречи можно будет в матч-центре «СЭ».

«Факел» с главным тренером Сергеем Ташуевым занимает 11-е место с 26 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» Игоря Осинькина идут на седьмой строчке с 36 баллами.

2 сентября 2023 года «Крылья Советов» одержали победу над «Факелом» со счетом 3:0 в седьмом туре РПЛ.

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