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Сегодня, 18:15

«Факел» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» и «Крылья Советов» сыграют 25 апреля в 21 туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь Иван Ломаев.
Иван Ломаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Факел» дома в Воронеже 25 апреля встретится с «Крыльями Советов» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов. Начало — в 18.15 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» в 18.05 мск начнется прямая видеотрансляция противостояния «Факел» — «Крылья Советов». Следить за ключевыми событиями встречи можно будет в матч-центре «СЭ».

«Факел» с главным тренером Сергеем Ташуевым занимает 11-е место с 26 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» Игоря Осинькина идут на седьмой строчке с 36 баллами.

2 сентября 2023 года «Крылья Советов» одержали победу над «Факелом» со счетом 3:0 в седьмом туре РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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