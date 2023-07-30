Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:25

«Локомотив» на выезде разгромил «Факел», Тикнизян оформил дубль

Виталий Косик
Корреспондент
«Локомотив» на выезде разгромил «Факел».
Фото ФК «Локомотив»
Telegram Дзен

«Локомотив» в гостях обыграл «Факел» в матче второго тура чемпионата России со счетом 4:1.

Счет в этой встрече открыл форвард «Локомотива» Артем Дзюба, забив на 13-й минуте встречи. Ответный гол забил нападающий «Факела» Евгений Марков на 33-й минуте.

На 60-й минуте матча защитник московской команды Наир Тикнизян вывел свою команду вперед. Через 7 минут форвард «Локомотива» Сергей Пиняев забил третий гол железнодорожников.

На 89-й минуте матча Тикнизян забил заключительный мяч в этой встрече, оформив дубль и доведя счет до разгромного.

Стоит отметить, что железнодорожники нанесли 4 удара в створ ворот за всю игру, забив 4 гола.

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:4
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
9
69
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американец с русскими корнями угодил в скандал в США. В НХЛ дорога закрыта — его ждет Россия
Русских игроков КХЛ рады видеть в Европе. Например, в Словакии и Франции
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» представил розовую форму и пошутил о Личке

«Факел» — «Локомотив»: видео голов