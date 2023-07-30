«Локомотив» на выезде разгромил «Факел», Тикнизян оформил дубль

«Локомотив» в гостях обыграл «Факел» в матче второго тура чемпионата России со счетом 4:1.

Счет в этой встрече открыл форвард «Локомотива» Артем Дзюба, забив на 13-й минуте встречи. Ответный гол забил нападающий «Факела» Евгений Марков на 33-й минуте.

На 60-й минуте матча защитник московской команды Наир Тикнизян вывел свою команду вперед. Через 7 минут форвард «Локомотива» Сергей Пиняев забил третий гол железнодорожников.

На 89-й минуте матча Тикнизян забил заключительный мяч в этой встрече, оформив дубль и доведя счет до разгромного.

Стоит отметить, что железнодорожники нанесли 4 удара в створ ворот за всю игру, забив 4 гола.

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.