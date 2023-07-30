Матч «Локомотива» и «Факела» во 2-м туре РПЛ начнется в 17:30

«Локомотив» на выезде сыграет против «Факела» в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Факел» — «Локомотив» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:00.

В последних пяти очных матчах «Локомотив» сумел одержать три победы, «Факелу» удалось выиграть дважды.

Матч рассудит Василий Казарцев, ассистентами судьи будут Рашид Абусуев, Алексей Воронцов

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