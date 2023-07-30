Сегодня, 16:17
«Факел» и «Локомотив» объявили составы на матч 2-го тура РПЛ.
«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Магаль, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.
Запасные: Гудиев, Кудряшов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Якимов, Черняков, Багамаев, Долгов, Максимов, Ивахнов.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Самошников, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Изидор.
Запасные: Худяков, Ненахов, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Глушенков, Сарвели.
Матч «Факел» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 30 июля в Воронеже и начнется в 17.30 по московскому времени.