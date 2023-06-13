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Сегодня, 13:02

«Факел» назвал дату начала подготовки к новому сезону

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Факел» опубликовал расписание летних сборов команды.

Команда выйдет из отпуска в понедельник, 26 июня. Она соберется в Воронеже, и 27-28 июня футболисты пройдут углубленное медицинское обследование. «Факел» будет готовиться к новому сезону на стадионе «Чайка» на протяжении трех недель.

Также планируется проведение трех спаррингов. О датах проведения контрольных матчей и соперниках сообщат позднее.

«Факел» в стыковых матчах РПЛ обыграл «Енисей» (1:0, 2:0) и сохранил прописку в премьер-лиге на следующий сезон.

Источник: https://t.me/pfcfakel/6690
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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