Пятибратов — о возможном возвращении в «Факел»: «Вчера меня сватали в «Черноморец»

Главный тренер «Чайки» Дмитрий Пятибратов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении в «Факел».

Ранее воронежский клуб обьявил об отставке главного тренера Игоря Черевченко.

«Вчера меня сватали в «Черноморец». Вообще ничего не слышал, со мной никто не связывался. У меня действующий контракт с «Чайкой». Мы идем в лидерах. Поэтому не могу комментировать», — сказал Пятибратов «СЭ».

48-летний Пятибратов уже возглавлял «Факел» с 2022 по 2023 год, а в 2020-2022 годах работал в тренерском штабе команды. После 4 туров воронежцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко.