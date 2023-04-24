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Судейство

Сегодня, 14:20

«Факел» обратился к фанатам и пригласил Каманцева на общее собрание РПЛ

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«Факел» через свои социальные сети обратился к болельщикам и пригласил главу департамента судейства РФС на общее собрание РПЛ.

«Вы видите, насколько непростая складывается турнирная ситуация. И пора сказать то, что мы твердим на протяжении всего сезона — мы верим в команду. Это бойцы, которые будут биться до конца. Мы знаем, что они отдадут все силы для того, чтобы сохранить место «Факела» в премьер-лиге. По-другому эти парни просто не могут.

Да, у нас есть ошибки — это касается не только игры команды, но и многих других нюансов, над которыми мы будем работать. У судейского корпуса ошибки тоже есть, и регулярно они совершаются не в нашу пользу. Но мы не жалуемся, не плачемся, как и на протяжении всего сезона. Что бы ни происходило — для команды это лишний повод по-спортивному разозлиться.

Мы верим, что эти эмоции при вашей поддержке выльются в результат. Мы просим вас, болельщиков, максимально поддержать команду. Мы вместе с вами проделали слишком большой путь, чтобы опускать руки.

Пользуясь случаем, мы хотим пригласить на общее собрание РПЛ главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправлено в РПЛ. Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдет время, чтобы пообщаться. Руководство судейского департамента уже встречалось с представителями отдельных клубов для обсуждения острых вопросов — полагаем, теперь было бы правильным провести встречу на общем собрании», — сообщается в заявлении «Факела», опубликованном в их официальном телеграм-канале.

Общее собрание лиги состоится 26 апреля в 14.00 мск в Москве. Ранее «СЭ» сообщал о том, глава департамента судейства Павел Каманцев примет участие в общем собрании клубов РПЛ.

22 апреля «Факел» проиграл «Оренбургу» (1:3). В первом тайме матча было назначено три пенальти. «Факел» с 18 очками располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ. Следующий матч воронежцы проведут 28 апреля на выезде против «Динамо». Начало — в 22.00 мск.

Источник: https://t.me/pfcfakel/6130
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Павел Каманцев
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