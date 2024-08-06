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Сегодня, 15:30

«Факел» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча против «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Воронежский клуб попросил разобрать эпизод с невынесением полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну второй желтой карточки за неспортивное поведение на 62-й минуте встречи, а также отмену взятия ворот полузащитником «Факела» Диланом Мертенсом на 74-й минуте матча из-за того, что мяч покинул пределы поля.

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 12-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 15-м.

10 августа «быки» сыграют с ЦСКА в 4-м туре РПЛ, «Факел» 11-го встретится с «Крыльями Советов».

РФС
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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